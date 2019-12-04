MSB: PKK-YPG 45 masum sivili katletti, 244 sivili de yaraladı
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG 9 Ekim tarihinden itibaren 45 masum sivili katletti, 244 sivili de yaraladı." açıklamasında bulundu.Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG 9 Ekim tarihinden itibaren 45 masum sivili katletti, 244 sivili de yaraladı." açıklamasında bulundu.
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