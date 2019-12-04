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Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa maddesi kanun metninden çıkarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
TERMİK SANTRALLERE FİLTRE TAKILMASINI ERTELEYEN YASA MADDESİ KANUN METNİNDEN ÇIKARILDI

Plan ve Bütçe Komisyonunda, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde, ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'dan çıkarıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde, ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'dan çıkarıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN VETO ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa tasarısını veto etmişti

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