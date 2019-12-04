Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa maddesi kanun metninden çıkarıldı
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'dan çıkarıldı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'dan çıkarıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN VETO ETMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa tasarısını veto etmişti
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