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Sabah yazarı Mevlüt Tezel kaleme aldı: Fatih Altaylı tek soruda nakavt oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
FATİH ALTAYLI TEK SORUDA NAKAVT OLDU

Bir televizyon kanalında ile programın moderatörü arasında mücadelesinde sarı-kırmızılı oyuncu 'ın gördüğü kart ve ettiği küfür üzerinden gündeme bomba gibi düşen bir tartışma yaşandı. Hande Sarıoğlu'nun "Emre Belezoğlu" üzerinden sorduğu soru Fatih Altaylı sinirlendirdi ve Altaylı programı terk etti. Bu olay üzerine Sabah Gazetesi yazarı 'de çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mevlüt Tezel, "Sarıoğlu haklıydı, sorusu da güzeldi. Daha önceki programlardan biliyoruz. Aynı hareketi Emre yapsaydı Altaylı 10-15 dakika Emre'yi yerden yere vururdu. Sürekli gazetecilerin özgür olmadığını, istedikleri soruları soramadıklarını söyleyen Altaylı, tek soruda nakavt oldu." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah yazarı Mevlüt Tezel'in yazısından öne çıkan satır başları:

"Habertürk'te 'nun sunduğu 'Spor Saati' programında Trabzonspor- Galatasaray karşılaşmasında 'ın rakibine attığı tokat tartışılıyordu. Altaylı, Bayram'a verilen sarı kartın doğru olduğunu söyledi. Aslında kırmızı kartlık hareket!

KÜFÜR ETTİĞİNİ BELİRTTİ

Daha sonra Sarıoğlu, "Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?" diye sorunca Altaylı çok sinirlendirdi. Sarıoğlu, daha önce bu programda Emre'yi çok eleştirdiklerini ve bu sorunun sorulmasının tarafsızlık adına gayet doğal olduğunu açıklamaya çalıştı, "Empati kurmaya çalışın" dedi. Altaylı, Emre'nin daha kötü davranışlarda bulunduğunu, küfür ettiğini belirtti.

Hande Sarıoğlu'nun Emre Belezoğlu sorusu Fatih Altaylı çıldırttı HANDE SARIOĞLU'NUN "EMRE BELEZOĞLU" SORUSU FATİH ALTAYLI ÇILDIRTTI
SİZ KONUŞUN, BEN GİDİYORUM

Sarıoğlu da "Ömer de İngilizce küfür etti, görmediniz mi?" diye karşılık verdi. Görmediğini ve bu sorunun kendisine hakaret olduğunu iddia eden Altaylı, "Ben empati mempati anlamam. Kim olsa aynı yorumu yaparım. Ben ahlaksız bir adam değilim. Bu yaptığın bana saygısızlık olarak kayıtlara geçmiştir. Siz konuşun, ben gidiyorum" dedi ve gitti. Rejinin reklam arası verme tavsiyesini geri çeviren Sarıoğlu, programa devam etti.

ÖFKEDEN KUDURDU

Sarıoğlu haklıydı, sorusu da güzeldi. Daha önceki programlardan biliyoruz. Aynı hareketi Emre yapsaydı Altaylı 10-15 dakika Emre'yi yerden yere vururdu.

Sürekli gazetecilerin özgür olmadığını, istedikleri soruları soramadıklarını söyleyen Altaylı, tek soruda nakavt oldu. Üstelik empati kurmaya davet edildiği soruda öfkeden kudurdu. Bir gazeteciye yakışmayacak derecede fanatik olduğunu gösterdi. Daha da kötüsü, işini doğru yapan bir kadına hakaret sayılabilecek tavır sergiledi, hem de 'Kayda geçtim' diyerek tehdit etti. Sarıoğlu ise tehdit ve hakaretlere rağmen geri adım atmadı, yayına devam etti ve kazandı. Bu arada Sarıoğlu da bir Galatasaraylı!"

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