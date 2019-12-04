Başkan Erdoğan veto etmişti! O yasa maddesi kanun metninden çıkarıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'dan çıkarıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa tasarısını veto etmişti. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı.