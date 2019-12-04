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04.12.2019
Hande Sarıoğlu'nun "Emre Belezoğlu" sorusu Fatih Altaylı çıldırttı
Bir televizyon kanalında Fatih Altaylı ile programın moderatörü Hande Sarıoğlu arasında Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinde sarı-kırmızılı oyuncu Ömer Bayram'ın gördüğü kart ve ettiği küfür üzerinden gündeme bomba gibi düşen bir tartışma yaşandı. Hande Sarıoğlu'nun "Emre Belezoğlu" üzerinden sorduğu soru Fatih Altaylı sinirlendirdi ve Altaylı programı terk etti.
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