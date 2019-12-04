04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
04.12.2019

Hande Sarıoğlu'nun "Emre Belezoğlu" sorusu Fatih Altaylı çıldırttı

Bir televizyon kanalında Fatih Altaylı ile programın moderatörü Hande Sarıoğlu arasında Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinde sarı-kırmızılı oyuncu Ömer Bayram'ın gördüğü kart ve ettiği küfür üzerinden gündeme bomba gibi düşen bir tartışma yaşandı. Hande Sarıoğlu'nun "Emre Belezoğlu" üzerinden sorduğu soru Fatih Altaylı sinirlendirdi ve Altaylı programı terk etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hande Sarıoğlu'nun Emre Belezoğlu sorusu Fatih Altaylı çıldırttı
Hande Sarıoğlu'nun "Emre Belezoğlu" sorusu Fatih Altaylı çıldırttı
Erdoğan ile Trump NATO Zirvesi'nde görüştü
Erdoğan ile Trump NATO Zirvesi'nde görüştü
Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'ın Macron sorusuna cevap: Konuşmaya değmez
Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'ın "Macron" sorusuna cevap: Konuşmaya değmez
Başkan Erdoğan zirveye böyle geldi
Başkan Erdoğan zirveye böyle geldi
FOX spikeri İsmail Küçükkaya canlı yayında rezil oldu
FOX spikeri İsmail Küçükkaya canlı yayında rezil oldu
Liderler aile fotoğrafı için buluştu!
Liderler aile fotoğrafı için buluştu!
Şule Çet davasında karar belli oldu
Şule Çet davasında karar belli oldu
Veli Ağbaba’dan büyük çelişki
Veli Ağbaba’dan büyük çelişki
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal 15 Temmuz açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan skandal 15 Temmuz açıklaması
Başkan Erdoğan, İngiltere başbakanlık ofisinde
Başkan Erdoğan, İngiltere başbakanlık ofisinde
Başkan Erdoğan Buckingham Sarayı'nda
Başkan Erdoğan Buckingham Sarayı'nda
Dörtlü Zirve sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama
Dörtlü Zirve sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama
Daha Fazla Video Göster