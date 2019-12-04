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Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
'RABİA NAZ' KOMİSYONU TOPLANDI

Başta ’ın ölümü olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için kurulan AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Komisyonda, Giresun'dan davet edilenler ile İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili inceleme, araştırma yapan mülkiye müfettişinin dinleneceğini belirten Aydoğdu, "Komisyonumuz belli bir aşamaya geldi. Etraflı bir bilgi paylaşımı için henüz çok erken" dedi.

başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan , AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Aydoğdu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, komisyonun 4'üncü toplantısını yapacağını ve 29 kişiyi dinlediklerini belirtti.

Bugün de Giresun'dan davet edilen 3 kişi ve İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili inceleme, araştırma yapan mülkiye müfettişinin dinleneceğini aktaran Aydoğdu, şunları söyledi:

"Komisyonumuz belli bir aşamaya geldi. Etraflı bir bilgi paylaşımı için henüz çok erken. Çok hassas bir konu. Kamuoyunun takip ettiği, anne babaların, herkesin yüreğini yakan bir konu. İnşallah Meclisimizin mehabetine uygun bir netice elde edeceğiz."

Aydoğdu'nun konuşmasının ardından komisyon toplantısı basına kapalı devam etti.

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