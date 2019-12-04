Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu toplandı
Başta Rabia Naz Vatan’ın ölümü olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı. Komisyonda, Giresun'dan davet edilenler ile İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili inceleme, araştırma yapan mülkiye müfettişinin dinleneceğini belirten Aydoğdu, "Komisyonumuz belli bir aşamaya geldi. Etraflı bir bilgi paylaşımı için henüz çok erken" dedi.
Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.
Aydoğdu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, komisyonun 4'üncü toplantısını yapacağını ve 29 kişiyi dinlediklerini belirtti.
Bugün de Giresun'dan davet edilen 3 kişi ve İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili inceleme, araştırma yapan mülkiye müfettişinin dinleneceğini aktaran Aydoğdu, şunları söyledi:
"Komisyonumuz belli bir aşamaya geldi. Etraflı bir bilgi paylaşımı için henüz çok erken. Çok hassas bir konu. Kamuoyunun takip ettiği, anne babaların, herkesin yüreğini yakan bir konu. İnşallah Meclisimizin mehabetine uygun bir netice elde edeceğiz."
Aydoğdu'nun konuşmasının ardından komisyon toplantısı basına kapalı devam etti.
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