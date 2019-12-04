Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 5 terörist teslim oldu
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"5 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"
"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."
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