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Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 5 terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

'ndan yapılan açıklamaya göre, ’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 ’lı terörist ’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"5 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde 'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

Son olarak 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist 'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."

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