Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"5 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu."