Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Eskişehir kar tatili var mı? Valilik MEB açıklaması geldi mi?

5 Aralık Eskişehir kar tatili için gözler Valilik MEB açıklamalarına çevrildi. Eskişehir’de yarın okullar tatil mi sorusuna binlerce öğrenci ve veli yanıt arıyor. 5 Aralık Perşembe Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? İl genelinde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İç Anadolu bölgesinde kendisini gösteren kar yağışı Eskişehir’de de devam ediyor. Peki, Eskişehir’de okullar tatil mi? İşte yanıtı…

5 Aralık Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? Eskişehir kar tatili için ilde yaşayan öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor. Eskişehir'de okullar tatil mi sorusu için vatandaşlar Valilik ve MEB açıklamalarını yakından takip ediyor. Eskişehir'deki yoğun kar yağışı etkisini gittikçe arttırıyor. Bugün Eskişehir, Kütahya, Bilecik çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinde kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının; Perşembe günü iç ve doğu bölgelerimizde etkili olmaya devam ettikten sonra Cuma günü yurdumuzu terk etmesi bekleniyor. Peki, 5 Aralık Perşembe Eskişehir'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar!

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (5 ARALIK PERŞEMBE)

Eskişehir'de yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

YURTTA HAVA DURUMU

Bugün yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların; yağmur ve sağanak zamanla Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Doğu bölgelerimizde görülen mevsimin ilk kar yağışlarından sonra Çarşamba ve Perşembe günü iç kesimler ile batı bölgelerimizin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Çarşamba günü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli olarak eseceği bekleniyor. Yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri iç ve doğu bölgelerimizde kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin edilmektedir.

Ankara'da; Çarşamba günü havanın çok bulutlu karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekte, sabah saatlerinde görülecek pus ve sis hadisesi ile birlikte gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da; havanın bu akşam ve Çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli Poyrazla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmiyor; fakat soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de; havanın Çarşamba günü çok bulutlu ve yağmurlu olacağı ve hava sıcaklığının azalarak 10-12 dereceye kadar düşeceği bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri yağış beklenmemekle birlikte sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.