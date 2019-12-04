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Bakan Berat Albayrak'tan Başkan Erdoğan-Trump paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞKAN ERDOĞAN-TRUMP PAYLAŞIMI

Son dakika haberi... , Başkan ve Başkanı görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

,Başkan ve Başkanı görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.



Bakan Albayrak, "'da Sayın , ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdikleri ve ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından verimli geçen görüşmelerine katıldık." ifadelerini kullandı.

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