Bakan Berat Albayrak'tan Başkan Erdoğan-Trump paylaşımı
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, "Londra'da Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdikleri ve ülkelerimiz arasındaki işbirliği açısından verimli geçen görüşmelerine katıldık." ifadelerini kullandı.
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