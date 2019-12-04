Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında önemli görüşme

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan ile Yunanistan lideri Miçotakis, Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi ile ilgili görüşmek için bir araya geldi.

NATO GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan gazetecilerin soruları üzerine Baltık ülkeleri ve Polonya toprakları dahil tüm NATO üyelerinin topraklarının korunmasının önemsendiğini söyleyen Stoltenberg, "Başkan Erdoğan'la da görüştük, NATO'nun savunma ve güvenlik planlamalarını yeni baştan ele alacağız" diyerek Türkiye'nin beklentilerine olumlu cevap verileceği sinyalini verdi.