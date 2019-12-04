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Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında önemli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
ERDOĞAN İLE MİÇOTAKİS ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Son dakika haberi... Başkan İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında ile bir araya geldi.

Son dakika haberi... Başkan İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan ile Yunanistan lideri Miçotakis, Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi ile ilgili görüşmek için bir araya geldi.

NATO GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA
Öte yandan gazetecilerin soruları üzerine Baltık ülkeleri ve Polonya toprakları dahil tüm NATO üyelerinin topraklarının korunmasının önemsendiğini söyleyen Stoltenberg, "Başkan Erdoğan'la da görüştük, NATO'nun savunma ve güvenlik planlamalarını yeni baştan ele alacağız" diyerek Türkiye'nin beklentilerine olumlu cevap verileceği sinyalini verdi.

Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesi başladı BAŞKAN ERDOĞAN İLE YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

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