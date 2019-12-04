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Başkan Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, KRAL SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, 'a ağabeyinin vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

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