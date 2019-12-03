Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan İYİ Parti'nin ahlaksız iftirasına belgeli yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyanet'in Cibuti'deki cami açılışına gitmek için özel uçak kullandığını, ve bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kasasından 744 bin lira harcandığına yönelik bir iftira ortaya atmıştı. Bu iftiraya Diyanet İşleri Başkanı Dr. Ali Erbaş’ın Basın Müşaviri Burak Orhan'dan yanıt geldi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Orhan, ''Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cibuti’deki açılış için herhangi bir uçak kiralanmamıştır. İddia tamamen gerçek dışıdır.'' ifadelerini kullanırken Akşener ve İYİ Parti'nin yalanını servis ettiği belgeyle ortaya çıkardı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef almış ve Cibuti'deki cami açılışına gitmek için özel uçak kiralandığını ve bunun için Diyanet'in 744 bin lira harcadığını iddia etmişti. Çok geçmeden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Basın Müşaviri Burak Orhan'dan bu iftiraya yanıt geldi. Açıklamada iddiaların asılsız olduğunun altı çizilirken, konuya ilişkin belge servis edildi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Orhan şu ifadeleri kullandı:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cibuti'deki açılış için herhangi bir uçak kiralanmamıştır. İddia tamamen gerçek dışıdır.

Sayın Erbaş, Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı için Cibuti'de bulunan TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetle birlikte caminin açılış töreninin ardından TBMM Başkanımızın uçağıyla Türkiye'ye dönmüştür.

Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı'ndan 29 Kasım 2019 tarihinde saat 00:55'de kalkan uçakla Cibuti'ye hareket etmiştir ve açılışın yapılacağı sabah saatlerinde Cibuti'ye varmıştır.

İşte Akşener'in yalanını ortaya çıkaran o belge;

İP'Lİ VEKİL DE İFTİRA KERVANINA KATILMIŞTI!

Diyanet'e yönelik iftiraya İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da katılmıştı. Yokuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''D.İ.B. yöneticileri Cibuti'de açılışı yapılacak bir Cami töreni için Özel uçak kiralayıp 700bin tl'den fazla para harcamışlar.Eğer heyet tarifeli uçakla gitseydi Devlete yükü sadece 70 bin₺ olacaktı.Dinimiz"İsraf Haramdır"diyor.Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerini kınıyorum!'' demişti.