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Basın toplantısını iptal eden ABD Başkanı Trump, Washington'a dönme kararı aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
TRUMP, WASHİNGTON'A DÖNME KARARI ALDI

Başkanı , 'da düzenlenen Zirvesi'nin ardından yapmayı planladığı basın toplantısını iptal ederek Washington'a dönme kararı aldı. Trump'ın bu kararı almasının arkasında , Fransız ve İngiliz liderlerinin, kendisiyle dalga geçmesi olduğu iddia edildi.

Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü toplantılar bittiğinde Washington'a döneceğim. 'nun (zirvenin) kapanışında basın toplantısı düzenlemeyeceğim. Çünkü son 2 günde çok sayıda yaptık." dedi.

CNN, bu kararın , Fransız ve İngiliz liderlerinin, ABD Başkanı'nın soru-cevaplı uzun basın toplantısıyla dalga geçmesiyle ilgili görüntülerin ardından alındığını öne sürdü.

Macron, Johnson ve Trudeau Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı MACRON, JOHNSON VE TRUDEAU TRUMP'IN DEDİKODUSUNU YAPARKEN YAKALANDI

"İKİ YÜZLÜ BİRİ"

Trump, kendisiyle dalga geçtiği belirtilen Kanada Başbakanı Justin Trudeau hakkında, "İki yüzlü biri" ifadesini kullanmıştı.

Kanada'nın NATO'da alınan karara rağmen gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya ayırmadığına işaret eden Trump, "Gerçek şu ki (Trudeau'nun) yüzde 2'yi ödemediğini söyledim. Zannedersem bundan mutlu olmadı." açıklamasında bulunmuştu.

Uluslararası basında Trudeau, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 'un, Kraliçe 2. Elizabeth'in 'nda düzenlenen resepsiyonda aralarında şakalaştığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Liderlerin Trump hakkında konuştuğu ileri sürülmüştü.

Macron, Johnson ve Trudeau Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı MACRON, JOHNSON VE TRUDEAU TRUMP'IN DEDİKODUSUNU YAPARKEN YAKALANDI

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