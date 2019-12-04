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Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019
AMERİKALI OYUNCU ROBERT DAVİ, İSTANBUL HAVALİMANI'NA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve şovmen , sosyal medyada Havalimanı'na övgüler yağdırdı. Davi, "Gerçekten harika görünen bir havaalanı. Temiz. Binlerce insan var. Derinliğe, tavanlarına, renklerine ve mimarisine bakın." ifadelerini kullandı.

Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve şovmen , Twitter'dan paylaştığı videoda, eşi ve bebeğiyle 'in başkenti Stockholm'e gitmek için bekledikleri Havalimanı'na hayran kaldığını söyledi.

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İstanbul'a bir tur için geldiğini aktaran ünlü oyuncu, video çektiği sırada bir yandan konuşarak, "İşte 'de 'ndayım. Gerçekten harika görünen bir havaalanı. Temiz. Binlerce insan var. Derinliğe, tavanlarına, renklerine ve mimarisine bakın." ifadelerini kullandı.

Davi, ve John F. Kennedy dahil 'deki havaalanlarının ise insanın içini daralttığını dile getirdi.

Konuşmasının başında ve İstanbul Havalimanı'nı anlattıktan sonra ABD'de Başkan 'a yönelik azil soruşturmasını sert bir dille eleştiren Davi, "ABD'yi yeniden büyük yapma" sözü veren Trump'ın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Robert Davi, ABD'de altyapının döküldüğünü ve Kongre'nin vatandaşlardan aldığı vergiyi boşa harcadığını savundu.

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