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Türkiye ve Rusya'nın Suriye’deki 13. ortak devriyesi tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019
RUSYA İLE 13. ORTAK DEVRİYE

Son dakika haberine göre; , Türk ve Rus askerleri, 'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra ettiğini açıkladı.

ile 'nın 13. ortak kara devriyesi tamamlandı.

devriyeyle ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk ve unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 13'üncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Ayn el Arap bölgesinde icra edilen 13'üncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.

Türk ve Rus askeri unsurları 7 km derinlikte ve 56 km kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı."

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