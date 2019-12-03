03 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyede

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
PKK'YA BÜYÜK ŞOK! CHP'Lİ İSİMDE VAR

'de terör örgütü /'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Başkanı ve parti yöneticilerinin de aralarında olduğu 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü /'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle geçen hafta gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ DE VAR

Aralarında Başkanı Meryem Uslu ve parti yöneticileri ile 'nin Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Osman Kurum'un da aralarında olduğu 22 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

DÖKÜMANLARA EL KONULDU

Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Kasım'da Gebze, Dilovası, Darıca ve İzmit ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltı sayısı daha sonra 22'ye yükselmişti. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada bazı dokümanlara el konulmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN