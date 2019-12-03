03 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Murat Bardakçı’nın annesi Nemika Bağ hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019
MURAT BARDAKÇI’NIN ACI GÜNÜ!

Tarihçi yazar ’nın annesi hayatını kaybetti. 93 yaşında hayata gözlerini yuman Nemika Bağ’ın cenazesine ilişkin detaylar henüz netleşmedi.

Tarihçi yazar 'nın annesi Nemika Hanım, dün akşam saat 19.30 sıralarında, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

DEFİN YERİ AİLENİN KARARINDAN SONRA NETLEŞECEK

Nemika Hanım'ın cenazesine ve nereye defnedileceğine ilişkin detaylar, ailenin kararından sonra netleşecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN