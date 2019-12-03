CHP’nin "İş istedi kolu kırıldı" diyerek gündeme taşıdığı çocuğun kolunun kırık olmadığı anlaşıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin grup toplantısında gündeme taşıdığı, iş istemeye giden çocuğun darp edildiği yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Bir ulusal gazetenin "Belediyeden iş istedi kolu kırıldı" başlıklı haberini 26 Kasım tarihinde CHP'nin grup toplantısında gündeme taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kolu kırılan" diyerek bahsettiği Emirhan Zengin adlı gencin kolunun kırık olmadığı anlaşıldı.
ELİ VE KOLLARINI DA RAHATLIKLA KULLAN
28 Kasım tarihinde Erzurum'da bir kafeteryada kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde söz konusu gencin kollarında herhangi bir alçının olmadığı ve eli ve kollarını da rahatlıkla kullandığı tespit edildi.
ARKADAŞLARIYLA ŞAKALAŞIYOR
Kamera kayıtlarında arkadaşlarıyla birlikte bir kafeteryaya gelen Emirhan Zengin'in çevresindeki tanıdıklarıyla kollarını da kullanarak şakalaştığı da görüldü.
UZMANLARIN GÖRÜŞÜ
Uzmanlar, "Kolu kırık olan bir gencin tedavisi en asgari bir ay sürmektedir. Alçıdan çıkarılan kolun hareket kabiliyeti son derece kısıtlıdır. Kırık bir kolun tedavisi toplam 3 ayı kapsamaktadır" diye görüş belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'ye kritik bir operasyon daha!
- 3 Aralık Uluslararası Engelliler gününde İBB rezilliği
- NATO'nun geleceği ne olacak?
- HSK kararları Resmi Gazete'de
- "CHP’de Ekrem İmamoğlu sansürü"
- FETÖ'ye "ByLock" operasyonu
- Erdoğan önemli zirve için İngiltere'ye gitti
- NATO tartışması! işte Türkiye'nin tavrı
- Murat Bardakçı’nın acı günü!
- MEB raporu açıkladı! Türkiye'den büyük başarı
- İstanbul'da Özel Harekatçılardan nefes kesen tatbikat
- Başkan Erdoğan NATO zirvesi için İngiltere'ye gitti
- Mehmet Barlas'tan dikkat çeken yazı! NATO'nun geleceği ne olacak?
- Ankara’da FETÖ'ye "ByLock" operasyonu
- İran Meclis Başkanı Ali Laricani: Yemen meselesinin gizli boyutları var
- 2019/6 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları!
- 17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
- Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinde geçen ve Billur bir avize şeklinde başlayan dize nasıl devam eder?
- Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı Hayvanların Tarihi adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?
- Hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir? - Göstergeç TDK anlamı
- Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji Dönemi başlıkları varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur?