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CHP’nin "İş istedi kolu kırıldı" diyerek gündeme taşıdığı çocuğun kolunun kırık olmadığı anlaşıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
CHP’NİN KOLU KIRILDI YALANI ORTAYA ÇIKTI!

Genel Başkanı ’nun, partisinin grup toplantısında gündeme taşıdığı, iş istemeye giden çocuğun darp edildiği yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Bir ulusal gazetenin "Belediyeden iş istedi kolu kırıldı" başlıklı haberini 26 Kasım tarihinde 'nin grup toplantısında gündeme taşıyan 'nun "kolu kırılan" diyerek bahsettiği adlı gencin kolunun kırık olmadığı anlaşıldı.

ELİ VE KOLLARINI DA RAHATLIKLA KULLAN

28 Kasım tarihinde 'da bir kafeteryada kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde söz konusu gencin kollarında herhangi bir alçının olmadığı ve eli ve kollarını da rahatlıkla kullandığı tespit edildi.

CHP’nin İş istedi kolu kırıldı diyerek gündeme taşıdığı çocuğun kolunun kırık olmadığı anlaşıldı CHP'NİN "İŞ İSTEDİ KOLU KIRILDI" DİYEREK GÜNDEME TAŞIDIĞI ÇOCUĞUN KOLUNUN KIRIK OLMADIĞI ANLAŞILDI

ARKADAŞLARIYLA ŞAKALAŞIYOR

Kamera kayıtlarında arkadaşlarıyla birlikte bir kafeteryaya gelen Emirhan Zengin'in çevresindeki tanıdıklarıyla kollarını da kullanarak şakalaştığı da görüldü.

UZMANLARIN GÖRÜŞÜ

Uzmanlar, "Kolu kırık olan bir gencin tedavisi en asgari bir ay sürmektedir. Alçıdan çıkarılan kolun hareket kabiliyeti son derece kısıtlıdır. Kırık bir kolun tedavisi toplam 3 ayı kapsamaktadır" diye görüş belirtti.

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