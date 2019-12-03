Uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Parçacık Radyasyonu Test Altyap��sı'nın kurulumu tamamlandı. Test altyapısı ile kritik uydu bileşenlerinin, uzaya gönderilmeden önce uzaydaki radyasyon ortamına karşı dayanıklılığının test edilmesi ve böylece bu alanda dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.
Türkiye'nin uydu ve uzay çalışmalarında dışa bağımlılığı azaltacak ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı göreve başlıyor.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye'nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı'nın kurulumu gerçekleştirildi. Test altyapısı ile kritik uydu bileşenlerinin, uzaya gönderilmeden önce oradaki radyasyon ortamına karşı dayanıklılığının test edilmesi ve böylece bu alanda dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Murat Bardakçı’nın acı günü!
- HDP'liler mağdur aileyi böyle tehdit etmiş!
- NATO tartışması! işte Türkiye'nin tavrı
- HSK kararları Resmi Gazete'de
- CHP’nin "kolu kırıldı" yalanı ortaya çıktı!
- 3 Aralık Uluslararası Engelliler gününde İBB rezilliği
- "Çakar lamba" gitti tepe lambası ortaya çıktı
- FETÖ'ye kritik bir operasyon daha!
- Erdoğan önemli zirve için İngiltere'ye gitti
- MEB raporu açıkladı! Türkiye'den büyük başarı
Daha Fazla Gör
- NATO zirvesi öncesi Rusya'dan yeni hamle! Hava savunma sistemlerini...
- İstanbul'da Özel Harekatçılardan nefes kesen tatbikat
- Başkan Erdoğan NATO zirvesi için İngiltere'ye gitti
- Mehmet Barlas'tan dikkat çeken yazı! NATO'nun geleceği ne olacak?
- Ankara’da FETÖ'ye "ByLock" operasyonu
- İran Meclis Başkanı Ali Laricani: Yemen meselesinin gizli boyutları var
- 2019/6 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları!
- 17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
- Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinde geçen ve Billur bir avize şeklinde başlayan dize nasıl devam eder?
- Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı Hayvanların Tarihi adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?
- Hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir? - Göstergeç TDK anlamı