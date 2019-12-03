CHP'li Kılıçdaroğlu'nun skandal Demirtaş açıklamalarına Başkan Erdoğan'ın avukatından yalanlama
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı "Haksız ve hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni 'Seni Başkan yaptırmayacağız" şeklindeki skandal açıklamasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Av. Hüseyin Aydın'dan açıklama geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandal açıklamalar yapmaya devam etti. Daha önce de "Terör örgütü YPG bize niye saldırsın", "çukur kazan teröristlere arkadaş" ve "YPG'nin vatanını kurtarmak isteyen bir örgüt olarak gördükleri" yönünde açıklamaları bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu kez de Selahattin Demirtaş'ın haksız yere hapis yattığını iddia etti.
"TÜMÜYLE GERÇEK DIŞIDIR"
Kılıçdaroğlu'nun bu iddiaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Av. Hüseyin Aydın tarafından çürütüldü.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Av. Aydın, " Selahattin Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarındaki rolü nedeniyle tutukludur. "Seni başkan yaptırmayacağız sözü" nedeniyle şikayetimiz olmadığı gibi açılmış bir dava da bulunmamaktadır. Kılıçdaroğlu'nun bu doğrultudaki iddiası tümüyle gerçek dışıdır." dedi.
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