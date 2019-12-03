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CHP'li Kılıçdaroğlu'nun skandal Demirtaş açıklamalarına Başkan Erdoğan'ın avukatından yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AVUKATI O İDDALARI ÇÜRÜTTÜ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkında yaptığı "Haksız ve hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni 'Seni Başkan yaptırmayacağız" şeklindeki skandal açıklamasına Başkan 'ın avukatı Av. 'dan açıklama geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandal açıklamalar yapmaya devam etti. Daha önce de "Terör örgütü bize niye saldırsın", "çukur kazan teröristlere arkadaş" ve "YPG'nin vatanını kurtarmak isteyen bir örgüt olarak gördükleri" yönünde açıklamaları bulunan lideri Kılıçdaroğlu, bu kez de 'ın haksız yere hapis yattığını iddia etti.

"TÜMÜYLE GERÇEK DIŞIDIR"

Kılıçdaroğlu'nun bu iddiaları Başkan 'ın avukatı Av. tarafından çürütüldü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Av. Aydın, " Selahattin Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarındaki rolü nedeniyle tutukludur. "Seni başkan yaptırmayacağız sözü" nedeniyle şikayetimiz olmadığı gibi açılmış bir dava da bulunmamaktadır. Kılıçdaroğlu'nun bu doğrultudaki iddiası tümüyle gerçek dışıdır." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal Selahattin Demirtaş açıklaması KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL SELAHATTİN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

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