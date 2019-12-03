Görevde yükselmelerine karar verilen hakim ve savcıların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinden oluşan listelere yer verildi.
Sürelerini bitirdikleri halde söz konusu listede isimlerini göremeyenler, 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunarak durumlarının incelenmesini isteyebilecek.
HSK'nin bir başka kararında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre, Ağustos 2019 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.
GÖREVDE YÜKSELMELERİNE KARAR VERİLEN HAKİM VE SAVCILARIN LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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