Denizli'de korkutan deprem
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20:55'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bozkur'ta meydana gelen depremin şiddetini 3,8 olarak açıkladı.
Yer sarsıntısı saat 20:55'te meydana gelirken deprem yerin 11 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.
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