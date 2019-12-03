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Denizli'de korkutan deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
DENİZLİ'DE KORKUTAN DEPREM

'nin Bozkurt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde  meydana geldi. Saat 20:55'te meydana gelen depremin yerin 11 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

'nin Bozkurt ilçesinde 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bozkur'ta meydana gelen depremin şiddetini 3,8 olarak açıkladı.

Yer sarsıntısı saat 20:55'te meydana gelirken deprem yerin 11 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

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