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Başkan Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, KONYA VALİSİ TOPRAK'I KABUL ETTİ

Başkan , Konya Valisi Cüneyit 'ı kabul etti. Toprak kabulde Erdoğan'a, 'nin 746. Vuslat Yıl Dönümü davetiyesini iletti

, Konya Valisi Cüneyit 'ı, AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde Vali Toprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'nin 746. Vuslat Yıl Dönümü davetiyesini sundu.

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