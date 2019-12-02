Başkan Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı kabul etti
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı kabul etti. Toprak kabulde Erdoğan'a, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı davetiyesini iletti
Recep Tayyip Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı, AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabulde Vali Toprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mevlana Celaleddin Rumi'nin 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı davetiyesini sundu.
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