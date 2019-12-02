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Son dakika: Diyanet'ten Hac kontenjanıyla ilgili flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2019
DİYANET'TEN HAC KONTENJANIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre; İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: " ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik."

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