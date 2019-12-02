Son dakika: Diyanet'ten Hac kontenjanıyla ilgili flaş açıklama
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Son dakika haberine göre; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik."Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye "Akdeniz oyunu"nu böyle bozdu
- ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı!
- "AK Parti üzerinden böyle algı oluşturulmaya çalışılıyor..."
- İşte Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan video
- Tarih belli oldu! Putin Türkiye'ye geliyor
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması
- Bakanlıktan İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
- Babacan ve Davutoğlu önce "eser"lerini göstersinler
- İşte tarihi harita! Türkiye sınırları yeniden çizdi
- Öğretmen adaylarına ücretsiz formasyon müjdesi!
Daha Fazla Gör
- Milli Savunma Bakanlığından İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
- ''Türkiye'de can ve mal güvenliği yok'' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan video!
- Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Türkiye "Akdeniz oyunu"nu böyle bozdu
- Türkiye büyümede Almanya, İtalya ve Norveç'i solladı
- MHP’den Devlet Bahçeli’yi hedef alan yorumlara sert çıkış!
- İYİ Parti'den istifa haberi
- Casusluk Airbus'ta 16 kişiyi işinden etti
- Şehit aileleri ve gazilerden CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
- FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 şüpheli tutuklandı!
- Türkiye-Libya anlaşması Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'yi şikayet edecek...
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu Celal Al Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu
- CHP'de Canan Kaftancıoğlu gidici mi? Partilileri tasfiye korkusu sardı