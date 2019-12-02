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Son dakika: Erzincan Refahiye'de taşımalı eğitime kar tatili

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
O İLİMİZDE OKULLARA KAR TATİLİ!

Son dakika haberine göre; Mevsimin ilk haberi 'dan geldi. Erzincan’ın ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçede taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.

'ın ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçede taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

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