Son dakika: Erzincan Refahiye'de taşımalı eğitime kar tatili
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
Son dakika haberine göre; Mevsimin ilk kar tatili haberi Erzincan'dan geldi. Erzincan’ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçede taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçede taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
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