02 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İstanbul merkezli 12 ilde operasyon! Emeklileri dolandırıyorlardı..

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
900'DEN FAZLA EMEKLİYİ DOLANDIRMIŞLAR!

Son dakika haberine göre; merkezli 12 ilde 900'den fazla emekliyi tefecilik yöntemiyle dolandırdıklarını belirlenen 85 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Çok sayıda vatandaşın kredi ihtiyacını ticari faaliyet görünümünde karşılama vaadi ile hileli davranış sergileyerek, tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ve koordinesinde tespiti yapılan 900'den fazla emekli vatandaşı dolandırdıkları ve bankacılık kanununa muhalefet ettikleri belirlenen 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli, Denizli illerince şüphelilerin yakalanmalarına yönelik İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon başlatıldı.

900'den fazla emekliyi tefecilik yöntemiyle dolandırdıklarını belirlenen 85 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN