Son dakika: İstanbul merkezli 12 ilde operasyon! Emeklileri dolandırıyorlardı..
Son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 12 ilde 900'den fazla emekliyi tefecilik yöntemiyle dolandırdıklarını belirlenen 85 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
Çok sayıda emekli vatandaşın kredi ihtiyacını ticari faaliyet görünümünde karşılama vaadi ile hileli davranış sergileyerek, tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ve koordinesinde tespiti yapılan 900'den fazla emekli vatandaşı dolandırdıkları ve bankacılık kanununa muhalefet ettikleri belirlenen 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli, Denizli illerince şüphelilerin yakalanmalarına yönelik İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon başlatıldı.900'den fazla emekliyi tefecilik yöntemiyle dolandırdıklarını belirlenen 85 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
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