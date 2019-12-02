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200 DEAŞ’lı sınır dışı edilecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
TÜRKİYE'YE KARARLI! 200 KİŞİ GÖNDERİLECEK

Uyrukları tespit edilen teröristler, kendi ülkelerine ya da istedikleri üçüncü ülkeye teslim edilecek. Geri gönderme merkezlerinde çoğu AB vatandaşı 950 civarında yabancı terörist bulunuyor. Sınır dışı edilmeyi bekleyen terörist sayısı ise şimdilik 200.

Avrupa ülkeleri özellikle Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından vatandaşı olan üyelerini geri almamak için türlü bahaneler ortaya koysa da , bu teröristleri ülkelerine gönderme konusunda kararlı tavrını sürdürüyor. Bu kapsamda DEAŞ'lı yabancı teröristlerin kendi ülkelerine ya da üçüncü bir ülkeye gönderilmesi için 'deport' süreci 'da başlatıldı.

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