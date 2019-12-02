200 DEAŞ’lı sınır dışı edilecek
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
Uyrukları tespit edilen teröristler, kendi ülkelerine ya da istedikleri üçüncü ülkeye teslim edilecek. Geri gönderme merkezlerinde çoğu AB vatandaşı 950 civarında yabancı terörist bulunuyor. Sınır dışı edilmeyi bekleyen terörist sayısı ise şimdilik 200.
Avrupa ülkeleri özellikle Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından vatandaşı olan DEAŞ üyelerini geri almamak için türlü bahaneler ortaya koysa da Türkiye, bu teröristleri ülkelerine gönderme konusunda kararlı tavrını sürdürüyor. Bu kapsamda DEAŞ'lı yabancı teröristlerin kendi ülkelerine ya da üçüncü bir ülkeye gönderilmesi için 'deport' süreci 11 Kasım'da başlatıldı.
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