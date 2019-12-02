Milli Savunma Bakanlığından İdlib'deki saldırı hakkında açıklama
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) "Suriye rejiminin İdlib'deki hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı." dedi.Milli Savunma Bakanlığı, "Rejimin İdlip'te masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam ediyor. Bugün iki pazar yeri ve sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yapılan saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı." açıklamasında bulundu.
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