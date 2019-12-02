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Milli Savunma Bakanlığından İdlib'deki saldırı hakkında açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
BAKANLIKTAN İDLİB'DEKİ SALDIRI HAKKINDA AÇIKLAMA

, (MSB) " rejiminin 'deki hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı." dedi.

, "Rejimin İdlip'te masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam ediyor. Bugün iki pazar yeri ve sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yapılan saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı." açıklamasında bulundu.
Beşşar Esad rejiminden pazar yerlerine saldırı: 14 ölü! Saldırıdan görüntüler... BEŞŞAR ESAD REJİMİNDEN PAZAR YERLERİNE SALDIRI: 14 ÖLÜ! SALDIRIDAN GÖRÜNTÜLER...

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