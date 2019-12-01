Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
NELER KONUŞULDU?
Görüşmede; AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri ele alındı.
Fotoğrafta: Avrupa Birliği Komisyonu'nun yeni Başkanı Ursula von der Leyen
BAŞKAN ERDOĞAN KAPILARI AÇARIZ UYARISINDA BULUNMUŞTU
Başkan Erdoğan, Batı'yı uyararak, "Kapıları açmak zorunda kalırız. Destek verecekseniz verin, bu yükü biz mi çekeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, Suriyeli mültecilerin yükünü sadece Türkiye'nin çekemeyeceğini belirterek, "Misafir ettiklerimiz için başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadan gerekli desteği alamadık. Destek verdiniz verdiniz, aksi halde bu yolculuk bizi farklı yerlere götürebilir. Farklı yer nedir? Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız" ifadelerini kullanmıştı.
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