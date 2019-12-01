Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret edene sahip çıktılar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırını terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na sosyal medyadaki sahte hesabıyla hakaret eden kişinin kimliği açığa çıkmıştı. Türkiye Cumhuriyeti ve terör operasyonunu hedef alan kişiye sahip çıkan ise Cumhuriyet Gazetesi oldu. Evinden örgütsel döküman çıkan kişiden istenen tükrük örneği, söz konusu gazete tarafından 'işkence' olarak yansıtıldı.

Cumhuriyet Gazetesi imzasız yayımladığı "Saç ve tükürük örneği alma işkencesi" başlıklı haberde, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan hemşire Esin Kavruk'tan zorla saç ve tükürük örneği aldığını hatta işkence yapıldığını iddia etti.

Cumhuriyet gazetesi, doku örneği alınması konusunda mahkemenin verdiği kararı haberde işkence olarak değerlendirdi. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği tükürük örneği alınması kararına ise haberinde yer vermedi.

TWİTTER HESABINDAN SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRI YAPTI

Peki Esin Kavruk kimdi ve neden tutuklanmıştı....Kavruk, Barış Pınarı Harekâtı sonrasında PKK/KCK terör örgütü tarafından sosyal medya hesapları kullanılarak eylem çağrıları yapmıştı. SABAH'ın yaptığı araştırmaya göre, "Aysel git başımdan" rumuzlu hesap açan Esin Kavruk paylaşımlarında Barış Pınarı Harekâtı için "Operasyon değil işgal harekâtı" diye tweet attı. Ayrıca 6-7 Ekim 2014 tarihinde Suriye'nin Kobane bölgesinde meydana gelen olayları bahane ederek Türkiye'nin belli bölgelerinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının korsan gösteriler yapmışlardı. Esin Kavruk'un kullandığı "Aysel git başımdan" rumuzlu hesaptan eylem çağrısı yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN'I TEHDİT ETTİ

Esin Kavruk, Twitter hesabından, "Bu tarafta Kobani zamanı yarattığımız hareketin onda birini yaratamamış olmanın utancına rağmen Rojava canı pahasına direnecek. Senin de sonun er geç Halepçe'yi bombalayan Saddam gibi olacak" şeklinde tweetler attığı ortaya çıktı. Bu paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı halk arasında kin ve nefret oluşmasına sebebiyet veren paylaşımlar yaptığı anlaşıldı.

TÜRKİYE DEVLETİNİ VE POLİSİNİ KARALADI

@sanagoredegilim hesabından "PKK güneydoğuda hâkimiyetini ilan edince, bu duruma bir şey yapamayan devlet çareyi kendi polis ve sivillerini bombalamada bulmuş olmasın!" diyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin polisini karalayıcı yazılar yazdığı da görüldü. Ayrıca aynı Twitter hesabından PKK terör örgütünü övücü tweetler attığı dikkat çekti: "Önce PKK bitirilecekmiş, bölgede ekonomik, sosyal önlemler alınacakmış. Karşınızda Ortadoğu'nun en büyük halk hareketi var. Hâlâ ne diyonuz la!" dedi.





PKK TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPTI

"Tekirdağ'da TSK'nın eğitim uçağı düşmüş. Bu yıl düşen kaçıncı uçak la bu? Siz önce uçak uçurmayı öğrenin. Sonra PKK'ya kafa tutun" dedi. Bununla birlikte, 2015 yılında Fransa'da öldürülen PKK terör örgütü mensubu Sakine Cansız hakkında "PKK'nın Doku belgeselinde Sakine Cansız kadın gerillalarla birlikte olduğu bir bölüm var" diyerek propaganda paylaşımları yaptığı görüldü.

Şüphelinin Barış Pınarı harekâtı sürecinde, terör propagandası ve halkı kin düşmanlığı tahrik etme suçu kapsamında paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı, evinde örgütsel doküman ele geçirildiği anlaşıldı.

Örgüt üyeliğini gösterir bulgulara ulaşılınca faili meçhul molotof pankart vs eylemlere katılıp katılmadığının tespiti amacıyla kan ve tükürük örneği alınması için suç ceza hakimliğinin karar alındığı, avukatlarınca karara itiraz edilmesine rağmen mahkemece reddedilince bu kez yasal yollarla kan ve tükrük örneği alınması yoluna gidildiği kaydedildi.

'PKK Terör Örgütü üyeliği ve propagandası' ve Barış Pınarı harekatı ile ilgili paylaşımları nedeniyle de 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturması devam eden şüphelinin faili meçhul olaylarla irtibatı da araştırılıyor...