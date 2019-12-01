Düzce'de fabrikada yangın
Düzce'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Bu arada tatil günü olduğu için fabrikanın kapalı olduğu öğrenildi.
Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Bu arada tatil günü olduğu için fabrikanın kapalı olduğu öğrenildi.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın önemli bir tesis olduğunu ve pazar günü olması dolayısıyla içeride çalışan bulunmadığını belirterek, "Çevre il ve ilçelerin tamamından itfaiye istedik. En son Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ile konuştuk. AFAD Başkanımız ve İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail beyden helikopter talebimizi yaptık. Şu anda söndürme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
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