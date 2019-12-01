01 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Düzce'de fabrikada yangın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
DÜZCE'DE FABRİKADA YANGIN

'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Bu arada tatil günü olduğu için fabrikanın kapalı olduğu öğrenildi.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Son dakika: Düzce’de fabrikada yangın | Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi SON DAKİKA: DÜZCE’DE FABRİKADA YANGIN | ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Bu arada tatil günü olduğu için fabrikanın kapalı olduğu öğrenildi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın önemli bir tesis olduğunu ve pazar günü olması dolayısıyla içeride çalışan bulunmadığını belirterek, "Çevre il ve ilçelerin tamamından itfaiye istedik. En son Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ile konuştuk. AFAD Başkanımız ve İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail beyden helikopter talebimizi yaptık. Şu anda söndürme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN