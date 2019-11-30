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İranlı Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019
İRANLI MEVLEVİ'NİN CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME!

'un Şişli ilçesinde akşam saatlerinde arkadaşı ile yürürken silahla vurulan 'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şişli, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen 'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı () İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çalışmalarını sürdüren ekipler 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan toplam 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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