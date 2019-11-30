İpin ucu Kılıçdaroğlu’nda mı?

Muharrem İnce'yi siyaseten gömdüler. Allah taksiratını affetsin.

Ama tam olarak kimin gömdüğü şimdilik muamma. Kimileri asıl kaynak olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyor. Bu zamana kadar parti içi muhalefeti teker teker devre dışı bıraktığı için İnce'yi de bitirenin Kılıçdaroğlu olduğu söyleniyor.

Ben bu fikre katılmıyorum. Ne öncekilerini ne de İnce'yi Kılıçdaroğlu'nun gömdüğünü veya gömebileceğini sanmam.

Evet, CHP'nin delege yapısı Kılıçdaroğlu'nun elinde kurumsal anlamda önemli bir koz. Bu sayede kolayca tasfiye gerçekleştirebilir. Ama bu seferki durumun delege yapısıyla alakası yok. Kendisinin de bir figüran olduğunu düşünüyorum. Muharrem İnce'nin ima ettiği ama açıklama cesaretini gösteremediği çete ve o çeteye müzahir tüm küreselci isimler uzun süredir CHP'yi kontrol ediyor. Kılıçdaroğlu bu resmin içinde aslında hep bir figürandı.

Asıl özelliği düşük profilli olması. İşe yaramaz. Aday olmaz. Siyasi geleceği yok. Bu nedenle partiyi uzaktan kumandayla yönetmek isteyenler için bulunmaz bir fırsat. Bir adam sırf işe yaramaz diye işe yarar mı? Olabiliyormuş. Çünkü bu zamana kadar her neyi ve kimi dayattılarsa Kılıçdaroğlu kabul etmek durumunda kaldı. İşte bu yüzden hâlâ o koltukta oturuyor.

Gerçi başlarda kendisini de Gandi Kemal diye sunmuşlardı ama alakası bile olmadığı ortaya çıktı. Bazen öyle olur. Lider diye getirilir ama müdür haline dönüşür. Gelen evrakı imzalar ama siyasi etkinliği yoktur. Siyasi etkinlik kurumsal etkinlik değildir. Parti içinde parti tüzüğünün kendisine verdiği yetkiyi küçük işlerde kullanmak partiyi yönetmek anlamına gelmiyor. Aksine asıl güç başka yerde. Ve Kılıçdaroğlu elini temiz tutmak isteyenlerin ve sahneye çıkma şansı olmayanların kullandığı bir genel başkan.

Karakteri de buna uygun. Zaman zaman bu tür yönetici görünümlü etkisiz elemanlara rastlamışsınızdır. Bunlar çok farklı nedenlerden bu tür görevlerde tutulabilir. Genelde de bir denge unsuru haline gelirler. Başka bir kıymetleri yoktur. O kadar işe yaramaz ki hiçbir kimseye hiçbir kuruma zarar vermesi mümkün değil. CHP'nin bütün günahlarını onun sırtına yükler başka isimleri öne sürersiniz. Öyle olmadı mı? Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu hep bu projelerin bir parçasıydı. Azıcık becerikli ve siyaseten azıcık kendisine saygısı bulunan bir genel başkan kendisini bu hale getirir mi? Genel başkan dururken başka isimlere başvuruluyorsa durup bir düşünmesi lazım. "Ben burada niye oturuyorum" diye.

Aslında kendisi de durumun farkında. Ama yapacak daha iyi işi olmadığı için rıza gösteriyor. Bu saatten sonra daha iyi bir senaryo mümkün değilse en azından koltuğu tutarız havasında. Düşük profillilerinin genel eğilimidir. Küçük oyunlarla ve çetecilik faaliyetleriyle küçük hesaplarını yürütmenin derdindedir. Herkes bilir. Kendisi de bilir ama bu gerçeği görmemek ve göstermemek için çabalar. Aslında bunlar hem kurumlarının hem de ülkenin sırtına yüktür. Doğru düzgün bir parti işleyişinin ve parti içi akışkanlığın önündeki engeldir. Bu yüzden partinin içinden veya dışından çıkan başka isimler Kılıçdaroğlu'nun önüne geçmektedir. O da kendini oyalamaktadır. Ama gün gelir ihtiyaç biter. Yeni hesaplar ortaya çıkınca kendisini oraya koyanlar ipini de çeker.

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