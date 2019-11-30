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Kerkük'te art arda 3 patlama: 17 yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019
KERKÜK'TE ART ARDA 3 PATLAMA!

'ın kentinde yere döşenen üç bomba eş zamanlı olarak patlatıldı. Patlamalar sonucu 1'i ağır 17 sivil yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

'ın kentinde sivillerin yoğun olarak yaşadığı Ahmet Ağa caddesi, Atlas caddesi ve Domiz semtinde Erreşit köprüsü yakınlarında daha önce yere döşenen bombaların patlaması sonucu 1'i ağır 17 sivil yaralandı.

ARAÇLAR BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle bölgede bulunan araçlar büyük hasar gördü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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