PKK/YPG yine sivillere bombalı araçla saldırdı: 6 yaralı
Giriş Tarihi: 30.11.2019
PKK/YPG'nin, Tel Abyad’ın Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın kontrol noktasında engellendi. Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında ise 6 masum sivil yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de kalleş terör örgütü PKK'nın yaptığı saldırılarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bir saldırının TSK'nın kontrol noktasında engellendiği belirtilirken köy dışında yapılan saldırıda 6 sivil yaralandı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama
"İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı."
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