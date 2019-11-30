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PKK/YPG yine sivillere bombalı araçla saldırdı: 6 yaralı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019
İNSANLIK DÜŞMANI PKK'DAN KALLEŞ SALDIRI!

/'nin, ’ın köyüne bombalı araçla saldırı girişimi 'nın kontrol noktasında engellendi. Köyün dışında yapılan saldırısında ise 6 masum sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de kalleş terör örgütü 'nın yaptığı saldırılarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bir saldırının 'nın kontrol noktasında engellendiği belirtilirken köy dışında yapılan saldırıda 6 sivil yaralandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama

"İnsanlık düşmanı PKK/'nin, 'ın güney doğusundaki köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan saldırısında 6 masum sivil yaralandı."

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