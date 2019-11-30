PKK/YPG yine sivillere bombalı araçla saldırdı: 6 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de kalleş terör örgütü PKK'nın yaptığı saldırılarla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bir saldırının TSK'nın kontrol noktasında engellendiği belirtilirken köy dışında yapılan saldırıda 6 sivil yaralandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama

"İnsanlık düşmanı PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı araçla saldırı girişimi TSK'nın yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce Köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı."