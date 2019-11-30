İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 30.11.2019
İstanbul'da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve örgüt merkezinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda eylem hazırlığında oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
YAKALANDILAR
Ekipler, Şişli Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne düzenledikleri operasyonda, B.V, S.G. ve T.T'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Aliyev'den flaş Türkiye açıklaması!
- Meteoroloji'den İstanbul açıklaması! Sarı alarm verildi...
- Kritik toplantı! Masada gıda enflasyonu var
- Tarihi an! Başkan Erdoğan ve Aliyev butona birlikte bastı
- Erdoğan'dan dünyayı titreten anlaşmayla ilgili flaş sözler
- Alçak saldırı! Hedef yine siviller
- Savaş çıkaracak sözler: Tarihteki en aptal adam
- Bakan Varank, özel olarak inceledi!
- İşte CHP'li Yarkadaş'ın "Çatalca" yalanının gerçek yüzü!
- Bakan Akar’dan NATO’ya uyarı!
Daha Fazla Gör
- YDS sınav giriş belgesi nereden alınır? 1 Aralık YDS/3 sınav yeri sorgulama!
- Tüm binalar için zorunlu! Enerji kimlik belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?
- Euroleague’de rekor kıran Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli?
- Gözler Polis Akademisi’nde! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
- Hercai 23. bölüm izle! Hercai 23. bölüm tek parça izle! - ATV
- Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş 4. grup çağrısı ne zaman başlıyor?
- EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
- Türkiye ile Libya arasında imzalanan "münhasır bölge anlaşması" ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu?
- Başkan Erdoğan'dan Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
- AK Parti'den CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin şebeke suyuna yüzde 60'lık zammına tepki
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Alevilere yönelik provokasyon hakkında açıklama