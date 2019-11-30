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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 3 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019
İSTANBUL'DA TERÖR BASKINI! EYLEM YAPACAKLARDI

'da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü /C adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü /C adına faaliyette bulundukları ve örgüt merkezinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda eylem hazırlığında oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANDILAR

Ekipler, Şişli Okmeydanı'ndaki 'ne düzenledikleri operasyonda, B.V, S.G. ve T.T'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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