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Bakan Varank, Bayraktar AKINCI TİHA'nın saha testlerini inceledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2019
BAKAN VARANK, ÖZEL OLARAK İNCELEDİ!

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Bayraktar 'nın devam eden saha testlerini yerinde inceledi. Konuya ilişkin görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaşan A.Ş, 'a ziyaret ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Sayın@TCSanayi Bakanımız Mustafa @varank, Bayraktar 'nın devam eden saha testlerini dün gece yerinde inceledi. Kendilerine ziyaretlerinden ve desteklerinden ötürü şükranlarımızı sunarız. #MilliTeknolojiHamlesi".


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