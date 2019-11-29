Gözler Polis Akademisi’nde! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Binlerce kişinin girdiği mülakat sonuçlarına göre adayların kazandığı puan belli olacak. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurular yakından takip ediliyor. Sözlü mülakatlar 12 Ekim tarihinde tamamlanmıştı. Sözlü mülakatlar başarı sıralamasında büyük önem taşıyor. Mülakatlar başarı puanının yüzde 50’sini etkileyecek. İşte, binlerce kişinin merak ettiği bekçilik mülakat sonuçlarında son durum!

2019 Bekçilik mülakat sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce bekçi adayı sözlü mülakat sonuçları için araştırma yapıyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı sorusuna arama motorlarında yoğun şekilde yanıt aranıyor. Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı gündemdeki yerini koruyor. Toplam puanın yüzde 50'sini etkileyecek bekçilik sözlü mülakatları sonucunda adaylar kaç puan aldığını hesaplayabilecek. Sınava giren adaylarda gözler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi (PA) duyurularına çevrildi. İşte, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna dair merak edilenler…

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