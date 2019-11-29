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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, NATO GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü

detaylar gelecek...

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