CHP'li Zeydan Karalar'ın "A Sınıfı Ayrımcılık" skandalına tepki yağıyor
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Zeydan Karalar’ın Öğretmenler Günü için kentin birçok yerine yerleştirdiği afişlerde parti ayrımcılığı yapması büyük tepkilere neden oldu. MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı da "Listede ağırlıklı olarak sol görüşe yakın isimler yer almış. Hepimizin çok sevdiği Ferdi Tayfur ve daha birçok isim panoda yok. Ayrımcılık yapıldığı bariz belli oluyor” ifadelerini kullandı.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Öğretmenler Günü'nde A sınıfı dediği "Adanalı ünlüler" afişinde kentin yetiştirdiği birçok değerli isme yer vermemesinin yankıları sürüyor. Ünlüler üzerinden onların yetiştirdiği öğretmenlere teşekkür eden Karalar'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
"MUZAFFER İZGÜ GİBİ ÜNLÜLERİMİZ YOK"
Adanalı sanatçı Hakkı Bulut, o afişte yer almaması üzerine "Her kesimin sanatçısıyım. Adanalı en önde gelen sanatçılardan birisiyim. Eğitimimi orada aldım, 12 yıl öğretmenlik yaptım. Listeye benim adımı koysalardı güzel olurdu, canları sağ olsun. Bu benim değil onların ayıbıdır" dedi. Ayrımcılık içeren afişle ilgili sosyal medyada Karalar'a tepki yağdı. Adanalı fotoğraf sanatçısı Haluk Uygur şu paylaşımı yaptı:
"Müslüm Gürses hayatında hiç okula gitmedi yani bizim kastettiğimiz anlamda bir öğretmeni yok... Fatih Terim'in haşarılığı nedeniyle öğretmenleri onun elinden çok çekti. İçlerinde hiç öğretmeni olmamış veya öğrenciliği sırasında öğretmenine çok çektirmiş olan ünlülerimizin olduğu listede kendisi de bir öğretmen olan Muzaffer İzgü gibi ünlülerimiz ise yok."
"A SINIFI AYRIM"
Adanalı yazar aynı zamanda öğretmen olan merhum Muzaffer İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü de A sınıfı değerlendirme ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Kendisinin de emekli öğretmen olduğunu söyleyen Ahmet Şahin İzgü, "A sınıfı diye bir ayırım yapılmış. Babamı her halde B sınıfı kategorisinde değerlendirecekler. Unutulmuş olabileceğini düşünüyorum. Çok önemsemedim, ama üzüldüm. Adana'nın yetiştirdiği böyle önemli değerlerin unutulmaması gerekir. Ayırım yapılmaması gerekirdi" dedi.
SİYASİLERDEN TEPKİ
Sabah'ın haberine göre; Başkan Karalar'a siyasilerden de tepki geldi. AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı "Hangi niyetle asıldığını bilmiyorum. insanları A sınıfı, B sınıfı gibi ayrım yapmak çok doğru yaklaşım değil" diye konuştu.
MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı da "Listede ağırlıklı olarak sol görüşe yakın isimler yer almış. Hepimizin çok sevdiği Ferdi Tayfur ve daha birçok isim panoda yok. Ayrımcılık yapıldığı bariz belli oluyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Adana'nın öz evlatları arasında ayrımcılık yapması çok yanlış" dedi. Öte yandan vatandaşlardan da afişe ayrımcılık tepkisi geldi.
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