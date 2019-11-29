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Son dakika: İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
İZMİR MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON!

Son dakika haberine göre; merkezli 4 ilde 'ne () yönelik soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya hesabında artış, aleyhe beyan, ihbar, KHK ile kapatılan dernek ve sendikalara üyelik kaydı gibi deliller bulunan ancak haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan 6 doktor, 1 tıbbi biyokimya uzmanı, 2 hemşire, 4 müşavir, 1 kurumsal iletişim uzmanı, 4 büro memuru, 4 esnaf ve 1 işçi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir, İstanbul, Burdur ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlattı.

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