MİT ve emniyetten ortak operasyon! Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı
Şişli’de öldürülen Mesut Mevlevi’nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, 14 Kasım'da Şişli'de, İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Mesut Mevlevi'nin İran eski istihbarat ajanı ve rejim muhalifi olduğu iddia edilmişti.
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