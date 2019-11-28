28 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

MİT ve emniyetten ortak operasyon! Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
MİT VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON!

Şişli’de öldürülen ’nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi, () ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile () İstanbul Bölge Başkanlığı, 14 Kasım'da Şişli'de, İranlı 'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Mesut Mevlevi'nin İran eski istihbarat ajanı ve rejim muhalifi olduğu iddia edilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN