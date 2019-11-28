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CHP'li Başkan Zeydan Karalar'dan ünlüler arasında ayrımcılık! Tepki gösterdiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
CHP'Lİ BAŞKANDAN SKANDAL! CHP'Lİ DEĞİLSE YER YOK

'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın 24 Kasım 'nde kentin değişik noktalarına astırdığı ve "A Sınıfı" dediği bazı Adanalı ünlüler ile sanatçıların adını taşıyan reklam panosunda sadece 16 ismin yazılması tepki topladı.

ZeydanKaralar'ın, , , , Ayşe Arman, , Canan Dağdeviren, , , , , , Abidin Dino, , Menderes Samancılar, Şener Şen ve Nebil Özgentürk'ün isimlerinin bulunduğu "A-Sınıfı. En iyileri yetiştiren öğretmenlerimize saygıyla. 'nüz kutlu olsun" afişleri kentin değişik noktalarında yerini aldı. Panodaki 16 kişinin ismini gören Adanalılar, kentin diğer ünlülerin adlarını göremeyince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"KARALAR PARTİZANLIK YAPMIŞ"

Türk pop müziğinin ünlü ismi olan ve 2014 yılında yaşamını yitiren ağabeyi 'ın listede bulunmamasının üzüntü verici olduğunu kaydeden Ferhat Göğebakan, "Ağabeyim Sayın Cumhurbaşkanına Uzun Adam ve Efsane şarkısını yazmıştı. Bu yüzden mi panoya ismi konmadı. 'da sadece bu kadar mı ünlü var? Bu listede , , Yaşar, daha ismini sayamadığım birçok ünlü vardı. Burada maalesef partizanlık yapılmış. Bir belediye başkanına insanları sınıf olarak ayırmak yakışmadı" diye konuştu. Murat Kekilli de "Ben değil Adana halkı karar versin. Farklı düşüncelerdeki insanları ayırt etmedim, etmem de. Sahneme herkes gelebilir kimseyi ayrıştırmam" diyerek tepki gösterdi. Adanalı şarkıcı Yaşar da "karalar ve ekibi beni afişe koymayı unutmuş olabilirler ama Adanalı gönlüne almış bir kere, Adanalı unutmaz... Özür kapısı açık, bekliyoruz" diyerek özür beklentisini dile getirdi.

ONLAR MEMLEKETİN ÇOCUKLARI DEĞİL Mİ

Sabancı Ailesi, Ferdi Tayfur, Salih Güney, Aytaç Arman, Muzaffer İzgü, Yılmaz Duru, Yılmaz Köksal, Mahmut Hekimoğlu, Murat Göğebakan, Murat Kekilli, Danyal Topatan, Ali Şen, Hakkı Bulut, Arif Keskiner, Bilal İnci, Nurhan Damcıoğlu, Faruk Tınaz, Demirtaş Ceyhun, Erol Büyükburç, Mustafa Sağyaşar, Demir Karahan, Ayşe Hatun Önal, Kurtuluş, Bedri Baykam, Feridun Düzağaç.

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