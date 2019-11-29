Başkan Erdoğan'ın çocuk sevgisi
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda vatandaşlarla sohbet etti. Zeytinburnuluların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Erdoğan, bir vatandaşın çocuğuyla yakından ilgilendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme'deki Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Töreni ardından Zeytinburnu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, Zeytinburnuluların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erdoğan, bir vatandaşın çocuğuyla yakından ilgilendi.
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