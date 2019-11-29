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Başkan Erdoğan'ın çocuk sevgisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇOCUK SEVGİSİ

Başkan , 'nda vatandaşlarla sohbet etti. Zeytinburnuluların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Erdoğan, bir vatandaşın çocuğuyla yakından ilgilendi.

Başkan , Kazlıçeşme'deki Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Töreni ardından 'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan, Zeytinburnuluların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erdoğan, bir vatandaşın çocuğuyla yakından ilgilendi.

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