Çatalca’da başörtülü kadına saldırı
AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz’a hakaret edildi ve başörtüsü çıkarılmaya çalışıldı. Dürdane Özselgin (63) adlı kişinin, AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz’a (50) hakarette bulunduğu ve Nurşen Yavuz’un başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı öğrenildi. Çatalca Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmada halkı kin ve nefrete tahrik ve hakaret suçu gerekçesiyle gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen Dürdane Özselgin’in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz'a (50) hakarette bulunulduğu ve başörtüsünün çıkarılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.
Dürdane Özselgin (63) adlı kişinin; Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda AK Nokta'da çalışmada bulunan Nurşen Yavuz'a hakarette bulunduğu ve Nurşen Yavuz'a fiili müdahalede bulunarak başörtüsünü çıkarmaya çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan Dürdane Özselgin'in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.
OLAY NASIL GELİŞTİ?
Dürdane Özselgin'in pazarda alışveriş yaparken değil resmî mercilerden alınan izin çerçevesinde AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı tarafından kurulan stantta görevli AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz'a siyasi çalışma yaptığı sırada gelerek hakaret ettiği ve Nurşen Yavuz'un başörtüsüne müdahale bulunduğu öğrenildi.
"DÜRDANE ÖZSELGİN; NURŞEN YAVUZ'A HAKARET ETTİ, FİİLİ MÜDAHALE DE BULUNARAK BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI"
AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı; AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz'a yönelik saldırı hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada; şöyle denildi:
"28 Kasım 2019, Perşembe günü, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda, resmi izinle Ak Nokta çalışmalarımızı icra eden, kadın kolları yönetim kurulu üyemiz Sayın Nurşen Yavuz görevini gerçekleştirirken D.Ö isimli şahsın kendisine hakaret ettiği ve fiili müdahale de bulunarak baş örtüsünü çıkarmaya çalıştığı iddiası ile şahıs hakkında suç duyurusunda bulunmuştur MOBESE kameraları yardımı ile tespit edilen şahıs, 28 Kasım 2019 Perşembe akşamı emniyet görevlilerince bulunmuş ve Çatalca Merkez Karakolu'na getirilerek ifadesi alınmıştır.
Şahsın Çatalca'da ikamet etmediği, 'misafir olarak Çatalca'ya geldiği emniyet yetkililerince anlaşılmıştır. 29 Kasım 2019 Cuma günü Çatalca Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan kovuşturmada halkı kin ve nefrete tahrik ve hakaret suçu iddiası ile mahkemeye sevk edildiği öğrenilmiştir Mahkeme tarafından söz konusu şahsa adli kontrol şartı ile yurt dışı yasağı konulduğu öğrenilmiştir. Devam eden bu davanın Ak Parti Çatalca ilçe Başkanlığı olarak takipçisi olacağız. Başta çok değerli Çatalcalı hemşehrilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın bu tarz tahrik ve provokasyonlara kapılmamalarını önemle rica ediyoruz. Başta kadın kolları yönetim kurulu üyemiz Sayın Nurşen Yavuz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, dini, siyasi, görüşü ne olursa olsun toplumsal saygının ve hoşgörünün hakim olmasını temenni ederiz."
VALİLİK: 'CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I ELEŞTİRDİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINDI' İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
İstanbul Valiliği de; Çatalca'da gözaltına alınan kadınla ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Çatalca'da 28 Kasım'da D.Ö'nün gözaltına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"D.Ö adlı şahsın, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' şeklinde haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Çatalca ilçemizde 28 Kasım'da Cumhuriyet Meydanı'nda N.Y adlı şahsa hakaretlerde bulunan ve başörtüsüne yönelik saldırı gerçekleştiren D.Ö isimli şahıs, aynı gün saat 22.00 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şüphelinin gözaltına alınması ve yargı mercilerine sevki 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret' suçları olup, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."
YARKADAŞ, PROVOKATÖRÜ KORUMAK İÇİN GERÇEK DIŞI PAYLAŞIMDA BULUNDU
CHP İstanbul Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz'a hakaret eden ve başörtüsünü çıkarmaya çalışan Dürdane Özselgin'i aklamak için gerçek dışı paylaşımda bulundu ve Dürdane Özselgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı iddiasını ahsi twitter hesabından paylaştı.
ANKA Haber ajansı, Cumhuriyet, Sözcü ve BirGün gazeteleri de, Barış Yarkadaş'ın gerçek dışı paylaşımlarını haberleştirdi ve yalana ortak oldu.
KENAN KIRAN / SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sahte pasaportla havalimanına giriş yapar yapmaz yakalandı
- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
- Emine Erdoğan atölye açılışında duygulandı
- Başkan Erdoğan'ın çocuk sevgisi
- Kış lastiği takmama cezası ne kadar?
- İstanbul Valiliği'nden Sözcü ve Birgün'ün skandal haberine yalanlama
- Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
- Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman başlayacak?
- Başkan Erdoğan İstanbul'da fidan dikti
- Gözler Polis Akademisi’nde! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları...
- Tüm binalar için zorunlu! Enerji kimlik belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?
- Euroleague’de rekor kıran Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli?
- Gözler Polis Akademisi’nde! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
- Hercai 23. bölüm izle! Hercai 23. bölüm tek parça izle! - ATV
- Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş 4. grup çağrısı ne zaman başlıyor?
- EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
- Türkiye ile Libya arasında imzalanan "münhasır bölge anlaşması" ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu?
- Başkan Erdoğan'dan Selahattin Kara Resim Sergisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
- AK Parti'den CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin şebeke suyuna yüzde 60'lık zammına tepki
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Alevilere yönelik provokasyon hakkında açıklama
- Halkbank'tan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması