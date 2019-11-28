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Başkan Erdoğan, Sarraj'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, SARRAJ'I KABUL ETTİ

Başkan , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile 'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde 2 saat 15 dakika süren basına kapalı görüşmede, iki mutabakat muhtırası imzalandı.

Başkan , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile 'nde bir araya geldi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Söz konusu mutabakat muhtıralarıyla iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin güçlendirmesinin hedeflendiği bildirildi.

Basına kapalı görüşme 2 saat 15 dakika sürmüş, görüşme sonrası Erdoğan ve beraberindeki heyet, Libya heyeti ile yemek yemişti.

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