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Başkan Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, IKBY BAŞBAKANI BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

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Başkan Erdoğan, 'nde () 'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN, IKBY BAŞBAKANI BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ



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