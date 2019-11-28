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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN ABDÜLKADİR ÖMÜR'E ZİYARET

ve Başkanı , Trabzonspor'un genç yıldızı ’ü evinde ziyaret etti.

, 'un genç yıldızı 'ü ziyaret etti.

Albayrak, genç futbolcuyu Trabzonspor Başkanı ile birlikte ziyaret etti.

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TRABZONSPOR'DAN ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI
"12 Eylül 2019 tarihinde menüsküs tamiri operasyonu geçiren oyuncumuzun rehabilitasyon tedavisi verilen program çerçevesinde uygulanmakta olup önümüzdeki günlerde 'ya giderek tedavisine orada devam edilecektir."

ŞENOL GÜNEŞ DE ZİYARET ETMİŞTİ
Sakatlığının ardından Trabzonspor'un genç yıldızını birçok isim ziyaret etmişti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de yıldız futbolcuyu ziyaret etmişti.

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