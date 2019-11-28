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Başkan Erdoğan, Medipol Başakşehir-Roma maçını canlı izledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-ROMA MAÇINI CANLI İZLEDİ

Başkan , Medipol ile Roma arasında oynanan maçını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda izledi. Başkan Erdoğan, protokol tribününde mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer yetkililer ile birlikte takip ediyor.

Başkan , Medipol 'in J Grubu'nun 5. haftasında ekibi Roma'yı konuk ettiği karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda izledi.

Başkan Erdoğan, protokol tribününde mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer yetkililer ile birlikte takip ediyor.

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