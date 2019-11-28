Başkan Erdoğan, Medipol Başakşehir-Roma maçını canlı izledi
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir ile Roma arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda izledi. Başkan Erdoğan, protokol tribününde mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer yetkililer ile birlikte takip ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında İtalya ekibi Roma'yı konuk ettiği karşılaşmayı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda izledi.
Başkan Erdoğan, protokol tribününde mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer yetkililer ile birlikte takip ediyor.
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