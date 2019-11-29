Resmi Gazete'de yayımladı! 16 ülkenin büyükelçisi değişti

Son dakika haberin göre Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddesi gereğince Bazı büyükelçilerin merkeze alınmasına ve yerine yeni büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddesi gereğince bazı büyükelçiler merkeze alınarak boşalan görevlere yeni büyükelçiler atandı.



İşte merkeze alınan ve atanan isimler: