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Resmi Gazete'de yayımladı! 16 ülkenin büyükelçisi değişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019
16 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİ DEĞİŞTİ

Son dakika haberin göre Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddesi gereğince Bazı büyükelçilerin merkeze alınmasına ve yerine yeni büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar, 'de yayımlandı.

'nin bugünkü sayısında yer alan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddesi gereğince bazı büyükelçiler merkeze alınarak boşalan görevlere yeni büyükelçiler atandı.

İşte merkeze alınan ve atanan isimler:

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