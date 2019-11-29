Resmi Gazete'de yayımladı! 16 ülkenin büyükelçisi değişti
Giriş Tarihi: 29.11.2019
Son dakika haberin göre Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddesi gereğince Bazı büyükelçilerin merkeze alınmasına ve yerine yeni büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddesi gereğince bazı büyükelçiler merkeze alınarak boşalan görevlere yeni büyükelçiler atandı.
İşte merkeze alınan ve atanan isimler:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
- Ceyhan Mumcu’dan A Haber’e özel açıklamalar!
- Kanal İstanbul projesi nedir? Kanal İstanbul son durum nedir?
- Başkan Erdoğan, Medipol Başakşehir-Roma maçını canlı izledi
- İSKİ'nin su zammı talebi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2020 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!
- AK Parti ortaya çıkarmıştı! "Mansur Yavaş bu ayıbı temizlemeli"
- Yaşar Güler Rus mevkidaşıyla görüştü
- Kuzey Makedonya'da Başkan Erdoğan sevgisi
- Berat Albayrak'tan Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanlara çok net cevap!
Daha Fazla Gör
- 29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli Cuma mesajları sözleri!
- Bir Zamanlar Çukurova 46. bölüm tek parça izle! Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölüm! - ATV
- Emeklilere 1100 TL promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2020 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri!
- Kanal İstanbul projesi nedir? Kanal İstanbul son durum nedir?
- Muhteşem Cuma (Black Friday) indirimleri başlıyor! Muhteşem Cuma nedir? Muhteşem Cuma kaç gün sürüyor?
- Asgari ücrette yüzde 12 senaryosu… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı yüzde kaç?
- Instagram çöktü mü? Instagram akış yenilenemiyor hatası sürüyor! Instagram düzeldi mi?
- Bakan Berat Albayrak: İş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz
- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a flaş yanıt: Terör hamisi! Ne dediğini bilmiyor
- T-70 helikopteri ilk kez hangardan çıktı! T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin özellikleri neler?
- Putin'den flaş "ortak operasyon" çağrısı